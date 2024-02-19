В Госдуме анонсировали послание президента РФ 29 февраля

Послание президента РФ Владимира Путина состоится 29 февраля. Соответствующей информацией поделился депутат Госдумы Станислав Наумов в ходе парламентских слушаний на тему законодательного обеспечения поддержки индустрии детских товаров в России.
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