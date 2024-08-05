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Царьград

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В Ленинске-Кузнецком простились с работником депо, погибшим от удара током

В Ленинске-Кузнецком простились с работником депо, погибшим от удара током

В соцсетях приносят соболезнования родственникам и близким погибшего работника троллейбусного депо в Ленинске-Кузнецке.

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