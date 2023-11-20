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Министр обороны США приехал в Киев для передачи «важного послания» о дальнейшей поддержке

Министр обороны США приехал в Киев для передачи «важного послания» о дальнейшей поддержке

Сегодня в столицу Украины Киев приехал министр обороны США Ллойд Остин. О своем визите он сообщил сам в своем аккаунте в одной из социальных сетей.

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