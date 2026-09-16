Производство российской микроэлектроники оснастят импортными установками — отечественных аналогов в реестре нет

НПП «Гамма» закупает оборудование на 732 млн рублей Подведомственное Минпромторгу предприятие НПП «Гамма» объявило аукцион на закупку оборудования для сборки и тестирования микроэлектроники.
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