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Производство российской микроэлектроники оснастят импортными установками — отечественных аналогов в реестре нет

Производство российской микроэлектроники оснастят импортными установками — отечественных аналогов в реестре нет

НПП «Гамма» закупает оборудование на 732 млн рублей Подведомственное Минпромторгу предприятие НПП «Гамма» объявило аукцион на закупку оборудования для сборки и тестирования микроэлектроники.

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