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Pais: поднявшую мятеж 116-ю бригаду ВСУ перевели из-под Курахово в Сумы

Pais: поднявшую мятеж 116-ю бригаду ВСУ перевели из-под Курахово в Сумы

В испанском издании Pais появилась информация о том, что бригаду Вооружённых сил Украины (ВСУ), которая отказалась выполнять приказы командиров, перевели из-под Курахово в Донецкой народной республике (ДНР) в Сумскую область.

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