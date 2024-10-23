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Царьград

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Свежие комментарии

  • Катерина
    Вот  только  не  надо  из  Пригожина святого  лепить...  Хавал причмокивая из  той же  кормушки... и  завопил  только..."По Шойгу, похоже...
  • Юрий анин
    А представляете тогда сколько он навертел в тишине за 16 лет в МЧС...уши заворачиваются....он был неподконтролен нико..."По Шойгу, похоже...
  • Виктор Бор
    Считал Шойгу за человека, а он такую подлянку устроил всей стране... Какая мерзость вскрывается в МО... Как прав был ..."По Шойгу, похоже...

Захарова потребовала от Киева не устраивать истерику из-за Гутерриша и не диктовать ООН

Захарова потребовала от Киева не устраивать истерику из-за Гутерриша и не диктовать ООН

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на возмущение Киева приездом генсекретаря Организации объединенных наций Антониу Гутерреша на саммит БРИКС в Казань.

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