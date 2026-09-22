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Царьград

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На Кубани семьи с детьми получили более 3 млрд рублей выплат

На Кубани семьи с детьми получили более 3 млрд рублей выплат

Семьи Кубани с детьми до трёх лет получают ежемесячную выплату в размере 17,6 тыс. рублей, а с начала года региональное Отделение СФР перечислило на эти цели более 3 млрд рублей.

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