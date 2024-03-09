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Французские военные уничтожили 4 дрона в Аденском заливе в рамках миссии ЕС

Французские военные уничтожили 4 дрона в Аденском заливе в рамках миссии ЕС

Французский военный фрегат и истребители уничтожили четыре летящих в их сторону беспилотника в рамках миссии Европейского союза Aspides по обеспечению безопасности коммерческих и военных кораблей в Красном море.

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