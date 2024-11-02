В Германии подняли вопрос о ремонте и вводе в эксплуатацию «Северных потоков»

Член бундестага ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Харальд Вейель поднял вопрос о возможности ремонта и введения в эксплуатацию разрушенных в 2022 году в результате диверсии газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2».