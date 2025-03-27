Пан или пропал: популярная установка, которая может разрушить жизнь и психику

Культура «успешного успеха» и бесконечного достигаторства лезет изо всех щелей уже не первый год. Всевозможные коучи и блогеры постоянно твердят: «Все или ничего», «Делай идеально или не делай вообще», «Или побеждай, или иди домой».
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