Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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Жители Гренландии шокированы агрессивным тоном Трампа

Жители Гренландии шокированы агрессивным тоном Трампа

Население Гренландии было шокировано заявлениями избранного главы американской администрации Дональда Трампа о том, что остров должен войти в состав Соединенных Штатов для обеспечения национальной безопасности страны, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Financial Times (FT).

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