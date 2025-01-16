Жители Гренландии шокированы агрессивным тоном Трампа

Население Гренландии было шокировано заявлениями избранного главы американской администрации Дональда Трампа о том, что остров должен войти в состав Соединенных Штатов для обеспечения национальной безопасности страны, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Financial Times (FT).
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