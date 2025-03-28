Полицейским из Плесецкого округа пришлось стрелять по «жигулям»

Архангельские полицейские применили оружие для остановки водителя «Жигулей», не имеющего прав.Вечером сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России «Плесецкий» в посёлке Савинский заметили знакомый автомобиль ВАЗ, ранее неоднократно фигурировавший в сводках.
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