НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Иркутск Сегодня

104 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vova Гарин
    Распилят как надо без ошибокВ Иркутской облас...
  • Иван Иванов
    Наверняка использовали в темную, как и на крымском мосту.Водителя фуры с д...
  • Иван Иванов
    Правильно,гром прогремел, мужик перекрестился.Поздно,опять утираемся,зато братиков бережем.А они такие радостные сего...В Усольском район...

Служба ветеринарии Иркутской области пополняется новой техникой

Правительство Иркутской области продолжает развивать служба ветеринарии. К лету 2025 году из областного бюджета выделили средства на покупку нового внедорожника для Киренской станции по борьбе с болезнями животных.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх