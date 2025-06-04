Служба ветеринарии Иркутской области пополняется новой техникой

Правительство Иркутской области продолжает развивать служба ветеринарии. К лету 2025 году из областного бюджета выделили средства на покупку нового внедорожника для Киренской станции по борьбе с болезнями животных.
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