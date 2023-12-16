В Тинькофф-Банке теперь можно заказать услугу "Мобильная банковская ячейка"

У Тинькофф-Банка появился сервис аренды мобильных банковских ячеек. То есть клиенты этого банка отныне смогут подать заявку в онлайн-режиме и после этого можно ожидать прибытия инкассатора с мобильной банковской ячейкой.
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