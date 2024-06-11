Юрий Дудкин: Украина, где твой флот?

Украина, где твой флот? Какие возможности ты потеряла! А ведь могла строить корабли… Но украинская власть, бездарная и русофобская, все 30 лет предпочитала грабить страну, сосредотачиваться на политической трескотне, переписывании истории, чванстве, возрождении нацизма, надеясь, что Запад всё даст бесплатно.
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