Юрий Дудкин: Украина, где твой флот?

Украина, где твой флот? Какие возможности ты потеряла! А ведь могла строить корабли… Но украинская власть, бездарная и русофобская, все 30 лет предпочитала грабить страну, сосредотачиваться на политической трескотне, переписывании истории, чванстве, возрождении нацизма, надеясь, что Запад всё даст бесплатно.