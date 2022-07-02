Аргументы недели

98 147 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вадим Белецкий
    Читая комментарии, скажу, что ставить в один ряд бывшего министра Мединского, умнейшего человека и, никак не либераст...Мединский на «дво...
  • Халида Мендыбаева
    Я в восторге! Всегда интересовалась историей России, но столько занимательного и интересного не знала. Прекрасная реч...Мединский на «дво...
  • Alex Немо
    Уж что из себя представляет этот баранчик было ясно показано в переговорах с окраиной совсем не так давно. Мало того ...Мединский на «дво...

Bloomberg: цена на нефть вырастет до «стратосферических» 380 долларов за баррель

Цены на нефть в мире могут взлететь до «стратосферических» 380 долларов за баррель, если Россия значительно снизит объемы добычи топлива в ответ на антироссийские санкции США и ЕС.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх