В сентябре избиратели выберут замену покинувшей Россию Наталье Пинус

Судьбу округа экс-депутата горсовета Натальи Пинус решат избиратели 8 сентября. В среду, 19 июня, в повестке сессии горсовета Новосибирска был вопрос о назначении дополнительных выборов депутата Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 45.
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