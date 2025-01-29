Станица Филоновская готовится к празднику загодя. Полным ходом идёт работа по благоустройству территории, на которой ежегодно проходит большой праздник "Троица на Бузулуке".
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Станица Филоновская готовится к празднику загодя. Полным ходом идёт работа по благоустройству территории, на которой ежегодно проходит большой праздник "Троица на Бузулуке".