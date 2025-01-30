Депутат Чаплин: более 40 видов пособий и выплат проиндексируют на 9,5%

Индексация на 9,5% затронет более 40 видов социальных выплат для разных категорий граждан. В том числе это участники Великой Отечественной войны, боевых действий, Герои России, чернобыльцы, рассказал RT член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.