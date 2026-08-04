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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рейтинг WTA. Лютова прибавила 103 позиции, Самсонова – 15, в топ-8 без изменений

Чемпионка турнира в Мемфисе Кристина Лютова поднялась на 103 строчки и дебютировала в топ-200 – она стала 126-й ракеткой мира.

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