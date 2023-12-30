Глава Екатеринбурга дал обещание очистить город от снега к 1 января

Из-за последствий снегопада полки магазинов опустели, а мусорные контейнеры оказались переполнены.Глава Екатеринбурга Алексей Орлов пообещал очистить город от последствий снегопада к 1 января 2024 года, сообщает URA.
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