Уилл Бакстон: Вассёр привнес в Ferrari нечто уникальное

Уилл Бакстон: Вассёр привнес в Ferrari нечто уникальноеFerrariАвторитетный журналист и обозреватель Формулы 1 Уилл Бакстон отметил черты характера, которые делают Фредерика Вассера уникальным руководителем Ferrari.
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