В Салехарде 90 огнеборцев тушили «условный пожар» в детском саду

В Салехарде впервые прошли пожарно-тактические учения в детском саду «Северное сияние». Как только в учреждении сработал датчик пожарной сигнализации, воспитатели организованно вывели всех детей на место сбора, ответственные должностные лица доложили о количестве эвакуированных из здания людей.
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