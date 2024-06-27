В Салехарде 90 огнеборцев тушили «условный пожар» в детском саду

В Салехарде впервые прошли пожарно-тактические учения в детском саду «Северное сияние». Как только в учреждении сработал датчик пожарной сигнализации, воспитатели организованно вывели всех детей на место сбора, ответственные должностные лица доложили о количестве эвакуированных из здания людей.