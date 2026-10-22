Пять регионов России реализуют проекты по московской модели обучения уходу за маломобильными людьми. Подготовку прошли уже 30 тысяч человек.
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