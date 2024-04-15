«Владивосток-1» отправится в космос?

Спутник, разработанный студентами ДВФУ, отправится в космос, сообщает PRIMPRESS Космический спутник для измерения солнечного излучения учащиеся Дальневосточного федерального университета разработали совместно с ООО «Орбитальные системы» и ГК «Роскосмос».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии