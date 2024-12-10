Avia.pro - СМИ Ее история началась как сказка. Татьяна встретила своего будущего мужа, сирийца, во время учебы за границей.
«Сиди на новой родине»: русская женщина, добровольно отказалась от гражданства РФ теперь пытается выбраться из Сирии
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Нина Комарова
В СССР никогда не приветствовали браки с иностранцами, тем более с выходцами из капстран и мусульманских. Дружба дружбой, а замужество ни-ни. Вы сами же за это всегда ругали советскую власть. Зачем не правду пишите. Теперь вам свобода и полный интернационализм. Дуракам закон не писан. Сама видела дур, вышедших замуж за рабов (работала в мусульманской стране). Сколько посольские работники разговаривали с этими дурами, которые хотели вернуться домой. А как? Гражданства нет. Плачут. А толку-то. А перед браком наши работники тоже еще в России предупреждали - дороги назад нет. Все - отрезанный ломоть. Где родился, там и сгодился. Даже те, которые вышли замуж за французов, итальянцев, англичан, якобы за "цивильных", не все благополучно живут. Знаю. Многие пожалели. О детях я вообще молчу. Дети останутся с папами. Никаких русских мам. А еще и с мужем к нам назад хочет? Я в шоке. Но, думаю, их скоро много к нам приедет. Увидите. Вот только, что у них внутри?
Ответить
46 мин.
Нина Комарова
Сколько у вас гражданств? Два? Три? Поэтому так и рассуждаете.
Ответить
42 мин.
В
Воробей
Вообще-то, существует целое направление, которое постулирует, что благоразумно иметь возможность запасного гражданства на тот случай, если там, где живёшь, станет совсем дискомфортно. Да, это требует расходов, но, кому-то с этим чувствуется более безопасно. Согласен, что это не всем нужно. Но, в том-то и дело, что бывают разные типы людей. И один из этих типов характерен повышенной дисгармоничностью внутри, что порождает более интенсивный внутренний фон беспокойства, что требует определённых мер для компенсации. Более внутренне гармоничным такое не требуется. Всех под одну гребёнку причёсывать - проявлять свою неосведомлённость.
Ответить
33 мин.
Свежие комментарии