«Сиди на новой родине»: русская женщина, добровольно отказалась от гражданства РФ теперь пытается выбраться из Сирии

Нина Комарова

В СССР никогда не приветствовали браки с иностранцами, тем более с выходцами из капстран и мусульманских. Дружба дружбой, а замужество ни-ни. Вы сами же за это всегда ругали советскую власть. Зачем не правду пишите. Теперь вам свобода и полный интернационализм. Дуракам закон не писан. Сама видела дур, вышедших замуж за рабов (работала в мусульманской стране). Сколько посольские работники разговаривали с этими дурами, которые хотели вернуться домой. А как? Гражданства нет. Плачут. А толку-то. А перед браком наши работники тоже еще в России предупреждали - дороги назад нет. Все - отрезанный ломоть. Где родился, там и сгодился. Даже те, которые вышли замуж за французов, итальянцев, англичан, якобы за "цивильных", не все благополучно живут. Знаю. Многие пожалели. О детях я вообще молчу. Дети останутся с папами. Никаких русских мам. А еще и с мужем к нам назад хочет? Я в шоке. Но, думаю, их скоро много к нам приедет. Увидите. Вот только, что у них внутри?