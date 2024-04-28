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Вести Севастополь

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В Севастополе прошла выставка пожарно-спасательной техники и оборудования

30 апреля в России отметят День пожарной охраны. В этом году у службы юбилей. Ей исполнится 375 лет. Хотя массово — во всех крупных городах страны — пожарные команды стали создаваться в начале XIX века, в нашем городе она образовалась только к 1875 году.

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