В Севастополе прошла выставка пожарно-спасательной техники и оборудования

30 апреля в России отметят День пожарной охраны. В этом году у службы юбилей. Ей исполнится 375 лет. Хотя массово — во всех крупных городах страны — пожарные команды стали создаваться в начале XIX века, в нашем городе она образовалась только к 1875 году.
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