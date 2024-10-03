Гончарную печь, построенную 1000 лет назад, нашли ученые на берегу моря в Сочи

Гончарную печь, построенную 1000 лет назад, нашли ученые на берегу моря в СочиНеплохо, с учетом возраста, сохранившуюся гончарную печь, которой ориентировочно более тысячи лет, нашли специалисты Сочинского географического общества неподалеку от устья реки Мацесты в Сочи.