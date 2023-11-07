Названы вещи, которые точно стоит купить в «черную пятницу»В этом году главная распродажа стартует 24 ноября – некоторые магазины ограничивают акции и предлагают скидки только один день, но большинство все же растягивают удовольствие еще и на выходные.
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