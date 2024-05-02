В Ставропольском крае направлено в суд уголовное дело о разбойном нападении, вымогательстве и грабеже

Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ ГУ МВД России по Ставропольскому краю окончено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных п.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии