Новые законы сентября 2026: двойная пенсия, увеличенные сверхурочные и цифровой рубль Юлия ЧелкановаС 1 сентября 2026 года в России вступил в силу масштабный пакет законодательных изменений, затрагивающих практически все сферы жизни — от финансов и трудовых отношений до образования и социальной защиты.