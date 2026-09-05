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Новые законы сентября 2026: двойная пенсия, увеличенные сверхурочные и цифровой рубль

Новые законы сентября 2026: двойная пенсия, увеличенные сверхурочные и цифровой рубль

Новые законы сентября 2026: двойная пенсия, увеличенные сверхурочные и цифровой рубль Юлия ЧелкановаС 1 сентября 2026 года в России вступил в силу масштабный пакет законодательных изменений, затрагивающих практически все сферы жизни — от финансов и трудовых отношений до образования и социальной защиты.

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