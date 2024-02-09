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Госдеп: США передадут Киеву полученную от Эквадора военную технику России

Госдеп: США передадут Киеву полученную от Эквадора военную технику России

Заместитель помощника госсекретаря США по делам Западного полушария Кевин Салливан в интервью эквадорскому телеканалу Teleamazonas заявил, что американская сторона передаст украинским властям военную технику российского производства, которую Эквадор передаст американцам в обмен на новое оборудование.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Правительство рассматривает вопрос о передаче техники и обсуждает данный шаг и в том числе кто будет их бананы доедать. Видимо США!
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19 час.

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