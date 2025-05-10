Глава МИД Германии заявил об ошибке в отношениях с Москвой

В течение длительного времени Германия делала ставку на достижение договоренностей с Россией, а также реализовывала совместные инфраструктурные проекты, такие как газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2».
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