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Живая Кубань

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Отправят ли призывников в зону СВО в 2026 году. Представители Минобороны и Генштаба дали четкий ответ

Отправят ли призывников в зону СВО в 2026 году. Представители Минобороны и Генштаба дали четкий ответ

Отправят ли призывников в зону СВО в 2026 году. Представители Минобороны и Генштаба дали четкий ответВопрос об участии солдат-срочников в специальной военной операции остаётся одной из самых чувствительных тем для семей призывников и общества в целом.

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