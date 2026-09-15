В «Сочи» ожидают снятия трансферного бана ФИФА в ближайшие несколько дней

Генеральный директор «Сочи» Сергей Новиков заявил, что клуб погасил задолженность перед израильским «Маккаби» за защитника Неманью Стоича, поэтому ФИФА скоро должна снять трансферный бан с клуба.
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