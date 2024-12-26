Балерина Анастасия Волочкова поддержала Седокову после кончины бывшего мужа

Балерина Анастасия Волочкова в шоу "Пусть говорят" призвала оставить в покое певицу Анну Седокову. Как отметила Волочкова, она не понимает, почему люди обвиняют Седокову в карьерных неудачах ее бывшего мужа, баскетболиста Яниса Тиммы, а также в трагедии, что с ним произошла.