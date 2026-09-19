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Второй год подряд: Вашингтон не пускает Аббаса на Генассамблею ООН

Соеди­нён­ные Шта­ты вновь отка­за­ли пре­зи­ден­ту Пале­сти­ны Махму­ду Абба­су во въезд­ной визе для уча­стия в сес­сии Гене­раль­ной Ассам­блеи ООН в Нью-Йор­ке.

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