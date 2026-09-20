В атакованном ВСУ автобусе на Херсонщине ехали аграрии

НИЖНИЕ СЕРОГОЗЫ, /Херсонская область/, 20 сентября. / ТАСС/. Автобус, атакованный ВСУ в Нижнесерогозском округе Херсонской области, перевозил сотрудников сельхозпредприятия.
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