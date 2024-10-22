Экс-президент Квасневский: Польша заинтересована сохранить консульства в России

Польша заинтересована в сохранении своих консульских учреждений в Российской Федерации. Об этом в интервью информационному каналу Польского телевидения заявил бывший президент страны Александр Квасневский.
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