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Экс-президент Квасневский: Польша заинтересована сохранить консульства в России

Экс-президент Квасневский: Польша заинтересована сохранить консульства в России

Польша заинтересована в сохранении своих консульских учреждений в Российской Федерации. Об этом в интервью информационному каналу Польского телевидения заявил бывший президент страны Александр Квасневский.

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