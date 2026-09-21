ЦТАК сообщает: Министр культуры КНДР прибыл в Санкт-Петербург

Министр культуры КНДР Хен Ын Чхор с делегацией отправился в Санкт-Петербург для участия в международном культурном форуме, который пройдет с 24 по 26 сентября.
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