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Царьград

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ЦТАК сообщает: Министр культуры КНДР прибыл в Санкт-Петербург

ЦТАК сообщает: Министр культуры КНДР прибыл в Санкт-Петербург

Министр культуры КНДР Хен Ын Чхор с делегацией отправился в Санкт-Петербург для участия в международном культурном форуме, который пройдет с 24 по 26 сентября.

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