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    Мои мысли. Поддерживаю всем сердцемЖдём 7-10 июля

«Она отказалась от России и живёт в США»: актёр Владимир Гостюхин не общается с дочерью. А Вы бы так смогли?

«Она отказалась от России и живёт в США»: актёр Владимир Гостюхин не общается с дочерью. А Вы бы так смогли?

До сих пор самым известным внутрисемейным политическим противостоянием была дистанционная схватка отчаянного патриота и актёра Владимира Машкова со своей дочерью Марией, которых разногласия на почве последних событий развели по разным частям Света.

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