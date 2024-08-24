Пассажир погиб при столкновении двух мотоциклов под Арзамасом

Трагедия произошла на 121-ом километре трассы Нижний Новгород — Саратов. Вчера, 23 августа, там столкнулись два мотоцикла: «Хонда» под управлением 39-летнего водителя и «Мотоленд», за рулем которого находился 42-летний нижегородец.