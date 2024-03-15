Система ДЭГ в Москве работает штатно в режиме электронной очереди во избежание сбоев

Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта В пятницу, 15 марта, замглавы Общественного штаба по наблюдению за выборами президента России в столице, член Общественной палаты Москвы, политолог Александр Асафов встретился с журналистами.
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