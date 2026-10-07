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ВЕСТИ КРЫМ

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В Москве состоялась церемония награждения лауреатов премии имени Эдуарда Сагалаева

В Москве состоялась церемония награждения лауреатов премии имени Эдуарда Сагалаева

На соискание премии было принято 258 проектов со всей России — от Луганска и Донецка до Комсомольска-на-Амуре и Южно-Сахалинска.

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