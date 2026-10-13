Тут без вариантов

"10.10.2026 года, около 15 часов 40 минут, на 303 км а/д «Сургут – Салехард», водитель а/м «Лада» не справился с управлением, допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с а/м «Hyundai».
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