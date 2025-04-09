Commandos: Origins вышла на ПК и консолях — новая часть легендарной серии не смогла п...

Commandos: Origins вышла на ПК и консолях — новая часть легендарной серии не смогла покорить критиковСпустя более 20 лет с выхода прошлой номерной части на ПК и консолях состоялся релиз тактической стратегии Commandos: Origins от издательства Kalypso Media и разработчиков из немецкой Claymore Game Studios.