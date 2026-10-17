Несколько важных целей поражены на Украине минувшей ночью. Подробности сообщили в Минобороны России. В Кривом Роге удар пришёлся по крупнейшему предприятию металлургической промышленности Украины.
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