Сергей Носов: «Наводнения — судьба Петербурга. Они же были почти ежегодными»

Знаменитый писатель рассказал, что роднит наш город с Венецией Какие угрозы возникали для Петербурга со стороны моря? Что роднит наш город с Венецией? Почему Петра I не ошеломило самое первое наводнение? Об этом рассказал писатель и драматург, автор «Книги о Петербурге» (12+) Сергей Носов.