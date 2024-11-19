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Петербургский дневник

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Сергей Носов: «Наводнения — судьба Петербурга. Они же были почти ежегодными»

Сергей Носов: «Наводнения — судьба Петербурга. Они же были почти ежегодными»

Знаменитый писатель рассказал, что роднит наш город с Венецией Какие угрозы возникали для Петербурга со стороны моря? Что роднит наш город с Венецией? Почему Петра I не ошеломило самое первое наводнение? Об этом рассказал писатель и драматург, автор «Книги о Петербурге» (12+) Сергей Носов.

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