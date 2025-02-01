OpenAI выпустил o3-mini: DeepSeek нервно курит в сторонке

Сегодня OpenAI представил новую, более мощную версию своего ИИ — o3 mini. Главные особенности o3 mini: Улучшенная логика, позволяющая давать более точные и детализированные ответы; Способность рассуждать на сложные темы и писать код на уровне опытных middle-разработчиков; Скорость ответов на 24% выше, чем у предыдущих моделей; Несколько уровней мощности, позволяющих выбрать между быстрой или глубокой проработкой ответа; Бесплатный.