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Несекретные материалы

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Физики утверждают, что в нашей Вселенной есть то что откроет путь путешествиям во времени.

Исследования космических струн открывают дверь к возможному путешествию во времени. Узнайте, как физики связывают эти загадочные структуры с ранней Вселенной и какие преграды остаются перед осуществлением этой мечты.

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